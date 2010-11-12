Уряд дасть гроші на залізничні переїзди

Харків. 12 листопада. УНІАН. У проекті Державного бюджету на 2011 рік передбачається виділити 1 млрд. грн. на переобладнання залізничних переїздів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, відповідаючи на запитання журналістів про роботи, котрі вже зроблені для переоблаштування та реконструкції залізничних переїздів.

А.КЛЮЄВ зазначив, що уряд наступного тижня розгляне фінансовий план «Укрзалізниці», у якому також передбачені кошти на реконструкцію залізничних переїздів.

«Зараз готується план робіт і графік, а питання фінансування ми будемо розглядати у фінплані «Укрзалізниці». Наступного тижня фінплан «Укрзалізниці» буде розглянутий на засіданні уряду. Також у проекті бюджету на 2011 рік сума близько 1 млрд. грн. буде спрямована на розгляд цих питань», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, уранці 12 жовтня 2010 р. в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус «Еталон» зіткнувся з локомотивом. Жертвами ДТП стали 45 чоловік, зокрема водій автобуса. Автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора.

14 жовтня А.КЛЮЄВ заявив, що уряд планує фінансувати Програму з переобладнання всіх залізничних переїздів, на першому етапі реалізації якої передбачається обладнати шлагбаумами всі залізничні переїзди, а на другому етапі - замінити їх шляхопроводами та мостами.