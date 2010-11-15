Харків. 15 листопада. УНІАН. У Печенігах відкрито пересувну книжкову виставку-ярмарок «Харківські видавці – районам області».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, виставку, яка була започаткована обласною державною адміністрацією, відкрили на центральному ринку селища Печеніги.

У іі відкритті взяли участь заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Василь ЖИГАЛКО та заступник голови Печенізької районної державної адміністрації Ольга КИЗИМ.

«Досвід уже проведених у районах виставок свідчить, що найбільшим попитом користуються книги для дітей. Тому асортимент представленої експозиції розрахований на читаюче молоде покоління, 50 відсотків книг на ярмарку становлять видання для дітей та юнацтва», - зазначив В. ЖИГАЛКО.