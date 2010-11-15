Жителі наметового містечка в Харкові продовжуватимуть акцію протесту

Харків. 15 листопада. УНІАН. Жителі наметового містечка на площі Свободи в Харкові вирішили продовжувати безстрокову акцію протесту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив активіст наметового містечка Іван ВАРЧЕНКО.

Він зауважив, що погоджувальна комісія Харківської міськради тільки рекомендувала учасникам акції самостійно згорнути наметове містечко, однак жителі містечка колегіально ухвалили рішення, що продовжуватимуть протест.

І.ВАРЧЕНКО наголосив, що учасники акції діють виключно в межах правового поля й не порушують чинне законодавство. У разі застосування до них сили протестанти «готові дати адекватну відповідь».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні погоджувальна комісія Харківської міської ради рекомендувала згорнути наметове містечко на площі Свободи «у зв`язку з початком підготовки міста до новорічних свят».

Безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови розпочалася 9 листопада. На сьогодні в наметовому містечку розташовані 27 наметів.