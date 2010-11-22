У вівторок - похолодання

Харків. 22 листопада. УНІАН. Завтра, 23 листопада, в Україні очікується прохолодна дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, вночі на Закарпатті місцями сильні дощі, в горах з мокрим снігом, вдень у північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях помірні дощі. Лише у східних областях, Приазов`ї та Криму без опадів.

Вночі та вранці у східній та південній частині подекуди туман. Вітер південно-східний (у західних областях південно-західний), 7-12 м/с, вночі на заході, а вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 24 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 6-11°; на півдні Одещини та в Криму вночі 5-10°, вдень 13-18°; в Карпатах упродовж доби 0-5° тепла.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 6-11°, у столиці вночі 5-7° тепла, вдень - 7-9°.