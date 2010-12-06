Харківська СЕС заборонила 6 підприємствам реалізацію питної води

Харків. 6 грудня. УНІАН. Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція за грубі порушення санітарних правил тимчасово заборонила виробництво та реалізацію питної води 3 підприємствам та 3 пунктам розливу питної води (у тому числі й пересувним автоцистернам).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Зокрема, санстанція заборонила виробництво та реалізацію питної води «Борислав» (ТОВ «Борислав»), «Європейська» (ТОВ «Еколого–валеологічний центр») та «Шестаківська» (ТОВ «Шестаківське»).