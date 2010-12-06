Харківська СЕС заборонила 6 підприємствам реалізацію питної води
16:07, 06 грудня 2010Харьків
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За грубі порушення правил
Харків. 6 грудня. УНІАН. Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція за грубі порушення санітарних правил тимчасово заборонила виробництво та реалізацію питної води 3 підприємствам та 3 пунктам розливу питної води (у тому числі й пересувним автоцистернам).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.
Зокрема, санстанція заборонила виробництво та реалізацію питної води «Борислав» (ТОВ «Борислав»), «Європейська» (ТОВ «Еколого–валеологічний центр») та «Шестаківська» (ТОВ «Шестаківське»).
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