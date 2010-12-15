Добкін не хоче пускати вантажівки в Харків

Харків. 15 грудня. УНІАН. З весни 2011 року буде введена заборона на в’їзд у світлу частину доби в Харків перевантажених автомобілів та вантажного автотранспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з питань подальшого облаштування об’їзної дороги навколо Харкова сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Літо наступного року, весна навіть, у нас має бути чітке розуміння: перевантажені автомобілі не заїжджають, вантажний автотранспорт не заїжджає», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що під час облаштування окружної дороги будуть обладнані спеціальні буферні зони, де вантажний автотранспорт зможе зупинятися на час заборони в’їзду. Крім цього на головних в’їздах до Харкова будуть встановлені пости виміру ваги автомобілів.

М.ДОБКІН зазначив, що відремонтована та повністю обладнана об’їзна дорога навколо Харкова дозволить розвантажити місто від транзитного транспорту, а також дасть можливість «цивілізовано» обмежити в’їзд у Харків вантажівок.

Як передавав УНІАН, 12 листопада Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ відкрив Харківську окружну дорогу. А.КЛЮЄВ висловив задоволення виконаними роботами та нагородив почесними грамотами Кабінету міністрів України будівельників, які відзначилися під час виконання робіт.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні шляхи України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРБУ-33» (Харківська область). На сьогодні виконано робіт на загальну суму 355,7 млн. грн. Роботи оплачені в повному обсязі.

Під час капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 кілометрів, реконструйовано мости через річки Лопань і Харків.