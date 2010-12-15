Харків. 15 грудня. УНІАН. Мер Харкова Геннадій КЕРНЕС пішов у відпустку.

По це йдеться у розпорядженні, розміщеному на сайті Харківської міської ради.

Згідно з розпорядженням, підписаним Г.КЕРНЕСОМ, міський голова перебуватиме у щорічній оплачуваній відпустці з 10 по 19 грудня включно.

Водночас, про те, хто виконуватиме обов’язки мера за його відсутності, не повідомляється.