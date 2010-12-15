Конгрес ФФУ не відбувся - експерти
15:01, 15 грудня 2010Харьків
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Форум зберуть за 3-4 місяці
Харків. 15 грудня. УНІАН. Таким, що не відбувся, називають експерти XII Конгрес Федерації футболу України, який сьогодні пройшов у Києві.
За словами фахівців, президент ФФУ Григорій СУРКІС не закрив засідання так, як це виписано у процедурі, а просто попрощався з присутніми.
На думку експертів, це можна трактувати не тільки як «незакритий конгрес», але і в цілому як захід, що «не відбувся».
Делегати знову зберуться для обговорення наболілих проблем українського футболу протягом найближчих 3-4 місяців.
Як повідомляють ЗМІ, засідання XII Конгресу ФФУ набуло скандального характеру, і однією з головних подій на форумі стала вимога розглянути питання про недовіру президентові ФФУ Г.СУРКІСУ.
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