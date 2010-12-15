Добкін підтримує ідею відеоспостереження на окружній дорозі

Харків. 15 грудня. УНІАН. На найбільш небезпечних ділянках окружної дороги довкола Харкова планується встановити відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час робочої наради з питання ремонту окружної дороги.

Губернатор висловив упевненість, що реалізація проекту сприятиме безпеці руху на швидкісному автошляху. При цьому він зазначив, що на тих автошляхах, де дорожнє покриття приведено у відповідність до європейських норм, набагато частіше трапляються ДТП зі смертельним результатом. У зв`язку з цим вже зараз вирішуються питання забезпечення максимальної безпеки окружної дороги та інших шляхів.

У ході наради керівником Управління державної автоінспекції УМВС України в Харківській області було запропоновано встановити на особливо небезпечних ділянках доріг спеціальні системами спостереження, які не тільки фіксують швидкість, але й звіряють дані автомобіля з усіма базами МВС.

На думку, використання подібного обладнання може дати позитивний результат.

«Я подивлюся, з якого джерела фінансування ми можемо придбати таке обладнання. Я по Росії багато їжджу, там це діє - усі гальмують і їдуть спокійно. Можна буде такі системи спостереження поставити на небезпечних ділянках окружної дороги», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2010 року перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ відкрив після реконструкції Харківську окружну дорогу. А.КЛЮЄВ висловив задоволення виконаними роботами та нагородив почесними грамотами Кабінету міністрів України будівельників, які відзначилися під час виконання робіт.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРБУ-33» (Харківська область). На сьогодні виконано робіт на загальну суму 355,7 млн. грн. Роботи оплачені в повному обсязі.

Під час капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 кілометрів, реконструйовано мости через річки Лопань і Харків.