Розпочався продаж «Турбоатома»

Харків. 16 грудня. УНІАН. Компанія Linfot Limited (Кіпр) придбала 15,34% (64,8 млн.) акцій ВАТ «Турбоатом». Про це повідомляє держустанова «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» при Державній комісії із цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР).

В той же час товариство з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» зменшила кількість своїх акцій в ВАТ «Турбоатом» з 11,98% (50,7 млн. акцій) до 0,000002% (10 акцій), повідомляє «МОСТ-Харьков»з посиланням на РБК-Україна.

Довідка. ВАТ «Турбоатом» спеціалізується на випуску парових для ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС.

75,2241% акцій ВАТ «Турбоатом» належать державі і знаходяться в управлінні Фонду державного майна України. Як заявив 15 грудня ц.р. голова фонду Олександр РЯБЧЕНКО, державний пакет акції не буде приватизований.