Ярославський пробиває нові авіамаршрути в Європу та Азію

Харків. 16 грудня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» провадить переговори щодо відкриття нових авіаційних маршрутів до країн Європи та Азії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у ході інтернет-конференції на сайті avianews.comВіталій НЕДАШКОВСЬКИЙ, заступник директора зі стратегічного розвитку ТОВ «Нью Системс АМ» - оператора Міжнародного аеропорту «Харків» (група DCH).

«На даний час тривають переговори з «Чеськими авіалініями (CSA) щодо відкриття маршруту на Прагу та компанією «Air Arabia» - рейс на Шарджу (ОАЕ – ред. ). Гадаю, з початку наступного року ці два напрямки розпочнуть працювати», - сказав В.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що в перспективі планується розширення європейського напрямку.

«Цілком імовірно, - сказав фахівець, - до Відня додадуться Мюнхен, Мілан, Париж і Лондон».

За словами В.НЕДАШКОВСЬКОГО, розбудова аеропорту «Харків», реконструкцією якого до Євро-2012 займається група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, дозволить у найближчі 5-10 років збільшити обсяги цивільних авіаперевезень до 1-2 мільйонів пасажирів на рік.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» – один із найважливіших об`єктів, які реконструюються до Євро-2012. Проект стартував після того, як 1 квітня 2008 року компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент – український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на право оренди цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції включає будівництво нового, а також тимчасового терміналів, реконструкцію старого (історичного), будівництво нової злітно-посадкової смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після завершення реконструкції аеропорт зможе приймати різні повітряні судна, зокрема типу Airbus A-320 і Boeing B-737.

В даний час Міжнародний аеропорт «Харків» забезпечує міжнародне авіасполучення з аеропортами 10 країн Європи і Азії.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА