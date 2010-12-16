Маркевич про ПСВ: у Сампдорії ж ми вигравали

Харків. 16 грудня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста зробив коментар до матчу з клубом ПСВ (Ейндховен), який сьогодні відбудеться в Голландії.

Ми виходимо з того, що дві команди вже пройшли далі. З якого місця хочеться вийти?

Більше шансів на перше, звичайно, у ПСВ. Для нас основне - показати хороший футбол. У нас є деякі проблеми зі складом. Девіч, Валяєв, Фініньо, Романчук не зможуть грати. Але ті, хто вийде завтра, думаю, з честю замінять цих футболістів.

Після домашньої поразки від ПСВ, незважаючи на те, що обидві команди вже вийшли до наступного раунду, є у вас бажання поквитатися за ту поразку (хоча ви і грали 60% гри в меншості)? І нехай не в два м`ячі виграти, але взяти тут очки?

Звичайно, команда виходить на поле, щоб виграти. Але ви правильно зазначили, ми грали вдесятьох півтора тайму, а з такою командою як ПСВ це не так просто...

Наскільки важливо для вас виграти у два м`ячі, щоб стати першими?

Звичайно, перше місце дає привілеї, тому ми постараємося поборотися. Але ще раз повторюю, головне - показати хороший футбол. Тим більше, це футбольна країна, всі розуміють рівень гри.

Металіст відомий своїм захистом, чи плануєте ви підтвердити свій статус?

Я б хотів, щоб вона була такою ж і завтра. Але ми чудово розуміємо, що атака у Ейндховена теж сильна, тому завтра буде важко.

Металіст удруге приїжджає до Голландії, перший раз був 20 років тому.

Це провідна футбольна країна, тому нам буде дуже цікаво зіграти при вболівальниках, які дійсно розуміють футбол. Ми хочемо показати, що ми теж вміємо грати.

Ви очікували, що в цій четвірці серйозних команд ви зможете опинитися серед кращих?

Звичайно. Ми, якщо пам`ятаєте, два роки тому теж у дуже серйозній групі грали і посіли перше місце. Так що нічого дивного немає, тим більше, що ми грали з Сампдорією уже два рази - і два рази виграли.

Чи будете ви коригувати плани на міжсезоння виходячи з того, що вам доведеться грати вже в середині лютого?

Звичайно, ми почнемо грати двосторонні матчі раніше, щоб швидше набрати форму.

У вас 4 воротарі, Максим займе місце основного, а Денчук буде запасним?

Так, він буде дублером. Хоч це і дебют, але він гравець молодіжної збірної України, тому я не бачу нічого неможливого.

Максим, чи немає чемоданного настрою у хлопців, адже скоро свята?

Дійсно, гра остання, але хлопці хочуть показати хороший рівень футболу і добитися позитивного результату, щоб у відпустку йти з хорошим настроєм.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімку: нападник Металіста Марко Девіч бореться за мяч у матчі з італійською Сампдорією (Генуя).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА