Добкін запрошує Промінвестбанк вкласти гроші у птахофабрику

Харьков. 17 декабря. УНИАН. Харьковская облгосадминистрация а начале 2011 года предложит ПАО «Проминвестбанк» инвестиционный проект по строительству новой птицефабрики на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе подписания Соглашения о сотрудничестве между Харьковской облгосадминистрацией и ПАО «Проминвестбанк» заявил губернатор Харьковской области Михаил ДОБКИН.

«Я думаю, сразу после нового года можно будет приступить с вашим региональным руководством к переговорам по поводу кредитования ряда проектов в области сельского хозяйства. У нас уже есть конкретное видение, в частности речь будет идти о серьезном проекте по строительству новой птицефабрики на территории Харьковской области», - сказал М.ДОБКИН

Он отметил, что в Новой Водолаге уже выбрана специальная площадка под строительство птицефабрики, где есть необходимые коммуникации и «просчитаны все параметры».