На Харківщині подорожчають послуги на теплопостачання

Харків. 20 грудня. УНІАН. Послуги теплопостачання в Харківській області подорожчають на 10 - 20%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Валентина ДУЛУБА.

За його словами, НКРЕ на підставі розрахунків теплопостачальних підприємств затвердив ціну вироблення 1 Гкал теплової енергії. «За тими даними, які у нас є на сьогоднішній день, підвищення вартості 1 Гкал теплової енергії не сильно відіб`ється на споживачах. Підвищення становитиме від 10% до 20%, хоча за попередніми розрахунками деяких комунальних підприємств, підвищення становитиме 10-15%», - сказав В.ДУЛУБ.

Підвищення на 30%, «виходячи з тієї ціни на 1 Гкал, яку зараз затвердив НКРЕ», зазначив заступник губернатора, «не передбачається».

В..ДУЛУБ додав, що виходячи з названої НКРЕ вартості 1 Гкал теплової енергії житлово-комунальні підприємства області повинні розробити нові тарифи для всіх категорій споживачів та подати їх на затвердження сесій органів місцевого самоврядування. Після розгляду на сесії протягом місяця мають бути проведені громадські слухання, враховані зауваження, і після закінчення цього терміну нові тарифи повинні бути затверджені черговою сесією.

Заступник губернатора дав доручення головам райдержадміністрації та мерам міст обласного підпорядкування у найкоротші терміни, як тільки підприємства ЖКГ нададуть розрахунки, на найближчих сесіях заслухати пропозиції комунальних підприємств і розглянути питання про тарифи.

За його словами, нові тарифи можуть бути затверджені до початку лютого 2011 р. «Якщо ми на початку лютого затвердимо тарифи, то вже в березні люди отримають квитанції за лютий за новими тарифами», - зазначив В.ДУЛУБ.