У вівторок на сході можливий сніг з дощем

Харків. 20 грудня. УНІАН. Завтра в Україні потеплішає: вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні - до 16° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 21 грудня по Україні мінлива хмарність. У південній частині та в східних областях йтиме сніг з переходом в дощ (в Криму - дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території - без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах, крім Криму, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 3-8° морозу, у західних областях - до 11° морозу, у південних областях та місцями на Закарпатті - 0-5° тепла; вдень - від 3° морозу до 2° тепла, у південних та східних областях - 4-9° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, на узбережжі до 10°, вдень - 11-16°.

По Київській області без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах желедиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-7° морозу, вдень - близько 0°.