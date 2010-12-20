Харківська ПРП закликає Януковича покарати хуліганів у Верховній Раді

Харків. 20 грудня. УНІАН. Притягти до відповідальності організаторів та виконавців бійки у Верховній Раді закликала Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Харківська обласна організація партія «Реформи і Порядок».

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник обласного осередку ПРП Іван ВАРЧЕНКО, його організація занепокоєна відсутністю з боку глави держави як гаранта Конституції змістовної реакції на події 16 грудня в українському парламенті.

У зв’язку з цим, повідомив політик, Харківська ПРП у відкритому зверненні до В.ЯНУКОВИЧА главу держави «дієво відреагувати» на події і доручити правоохоронним органам притягти до відповідальності організаторів та виконавців бійки у Верховній Раді.

«Ми занепокоєні відсутністю змістовної реакції з Вашого боку на бійку, що відбулася 16 грудня 2010 року у Верховній Раді України», - йдеться у зверненні до Президента.

«Представники партії Регіонів, - вважають автори звернення, - подали небезпечний сигнал усім органам державної влади та місцевого самоврядування в Україні - поганий приклад того, як потрібно вести «діалог», використовуючи переваги більшості».

«Пошук політичних аргументів, - йдеться у зверненні, - стає неактуальним, коли є значно «вагоміші» аргументи переконання: кулак, стілець на голову, а надалі, цілком можливо -кастет, ніж, заточка. Цілком можливо - бо команда «парламентських бійців»-регіоналів анітрохи не сумнівалася у власній безкарності, коли перед камерами демонструвала вміння розправлятися з опонентами».

«Ми, - пишуть Президенту В.ЯНУКОВИЧУ представники опозиції, - ще сподіваємося на цивілізовану правову дискусію між нами та владою. Тому у ситуації, що склалася, очікуємо від Вас не світоглядного висновку, що битися погано, не закликів у дусі кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!», а реакції Президента - гаранта дотримання конституційних прав та свобод громадян України. З конкретними публічними дорученнями правоохоронним органам - притягти до відповідальності організаторів та виконавців «боїв без правил» у Верховній Раді».