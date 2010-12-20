Фельдман вважає, що державу не можна консолідувати за етнічною ознакою

Харків. 20 грудня. УНІАН. Консолідуючим чинником в Україні має стати українське громадянство, а не етнічна приналежність.

Таку думку висловив народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН на міжнародній конференції «Світ без нацизму», що відбулася 17 грудня в Раді Федерацій Росії, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, перші 10-15 років своєї незалежності пострадянські країни були зайняті вирішенням питань державного будівництва і лише зараз починають стикатися з активними пошуками національної ідентичності, оцінками національної історії, осмисленням національних символів і традицій. Розповсюдження ксенофобії та екстремізму, зростання популярності рухів правого толку, безлади на ґрунті міжнаціональної ненависті – це перші виклики національного будівництва в пострадянських країнах.

На переконання депутата, класичне розуміння нації - засноване на тому уявленні, що «культурно і етнічно однорідна нація передує державі й створює її» - є непридатним для національно-державного будівництва в більшості пострадянських країн. «Цей тип державного будівництва брався за основу в Німеччині, Італії, Іспанії на початку 20 століття і часто призводив до етнократії. Оскільки розпад СРСР і формування незалежних республік відбувалося за адміністративно-республіканською ознакою, а не за етно-національною, і оскільки пострадянські країни мають неоднорідну специфіку, більш відповідною є інша модель, де «нація формується на базі держави». За таким зразком будувалася Британія і Франція», – зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

На його думку, в більшості пострадянських країн, зокрема в Україні, з її складною культурною, релігійною, мовною і етнічною специфікою, головним завданням є формування поваги до українського громадянства, як до консолідуючого і державоутворюючого чиннику. Це надасть українській нації більшою мірою цивільний, ніж вузький етнокультурний зміст.

О.ФЕЛЬДМАН переконаний, що національної єдності потрібно досягати не шляхом примушення, а шляхом вільного усвідомлення особистої зацікавленості кожного в необхідності існуванні нації. «Нація повинна стати формою солідарності, яка робить державу ефективною і конкурентоспроможною. А держава – гарантом і захисником національних інтересів і прав усіх своїх громадян», - наголосив депутат.