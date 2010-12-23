У Харкові через туман другий день не працює аеропорт

Харків. 23 грудня. УНІАН. Через густий туман, що нависає над містом, другий день поспіль не працює Міжнародний аеропорт «Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у довідковому бюро аеропорту, сьогодні не було прийнято і не відправлено жодного літака. Зокрема, не прибули літаки з Москви і Києва. Відсутня також інформація щодо рейсу з Відня.

Несприятливі погодні умови не дозволили протягом попередньої доби ні прийняти, ні відправити жодного літака, зазначили в довідковому бюро.