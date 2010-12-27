У Первомайському збудують альтернативну ТЕЦ

Харків. 27 грудня. УНІАН. У місті Первомайський планується збудувати ТЕЦ, яка буде працювати на альтернативних видах палива.

Про це повідомив на підсумковій прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«У місті Первомайський планується побудувати ТЕЦ, яка буде працювати на альтернативних видах палива і зможе продавати електроенергію на енергоринок України за «зеленим» тарифом - в 2 рази дорожче. Крім цього, альтернативне паливо зможе дати таку кількість дешевого тепла, яке дозволить опалювати не тільки Первомайський, а й великий комплекс теплиць, який ми збираємося побудувати в цьому місті», - сказав М.ДОБКІН.