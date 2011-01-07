Янукович шле з Луганська підкріплення Харкову

Харків. 7 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про переведення двох суддів Луганського апеляційного господарського суду до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Лариса БОРОДІНА та Ольга МЕДУНИЦЯ переведені на посади суддів Харківського апеляційного господарського суду згідно з Законом України «Про судоустрій і статус суддів», йдеться в указі Президента.