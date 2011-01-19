Над Харковом пролетіло НЛО

Харьков. 19 января. УНИАН. Вечером 15 января в небе над Салтовкой харьковчанин Борис Тищенко заметил странный объект, который плавно двигался в северном направлении, сообщает информагентство «МОСТ-Харьков»со ссылкой на сайт «В городе».

По словам Тищенко, он напоминал вогнутый огненный шар, но не оставлял за собой дымового следа и не мерцал, как огни самолета. Харьковчанин успел сфотографировать неизвестный объект.

«Сначала шар увидел отец, и тут же позвал меня... Я подошел к окну и увидел объект, который летел, но не похож на самолет или воздушный шар. Быстро схватил фотоаппарат и сфотографировал его», - рассказал он.

«Оно летело снизу вверх, минуты две-три, а после скрылось над облаками. Светилось ярко, к сожалению на фотографии этого не видно», - добавил мужчина.

После осмотра фотографии, директор Харьковского планетария, уфолог Галина Железняк заявила, что это точно не планета и не самолет.

«Часто люди путают какие-либо увиденные объекты в небе с планетой или отблеском ее, бывает, и самолет не распознают, но, по моим данным, в такое время на этом участке неба планет виднеться не должно было никаких», - сказала Железняк.

«При увеличении фотографии видно, что это не самолет и не вертолет, но что это именно, сказать не могу... Надо более тщательно изучить фотографию. Предварительно могу сказать, что этот объект вряд ли земного происхождения, а там посмотрим», - добавила она.

Теперь харьковские уфологи попытаются изучить неопознанный объект, и, если будут предпосылки считать, что это было НЛО, они пообещали обязательно сообщить об этом.