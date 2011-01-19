У 2010 році на реконструкцію «Металіста» пішло 207 млн. грн.

Харків. 19 січня. УНІАН. У 2010 році на реконструкцію стадіону «Металіст», який готується до прийому фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, витрачено 206,7 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, генерального інвестора підготовки Харкова до Євро-2012.

За даними прес-служби холдингу, минулого року вдалося задовольнити велику частину додаткових вимог УЄФА, висунутих до спортивних арен. Зокрема, було облаштовано три додаткові евакуаційні виходи на Північній та Східній трибунах, побудовано чотири зовнішні евакуаційні сходи (на Північній і Південній трибунах), у чаші стадіону розширено 13 існуючих сходових спусків і споруджені 20 додаткових нових спусків, а також перероблені сходинки з допуском УЄФА.

Крім того, повідомляє прес-служба, для зручності глядачів були обладнані додаткові туалети на першому поверсі Західної, Східної та Північної трибун. Також було повністю замінено футбольне поле, включаючи газон, систему дренажу і поливу, реконструйовані тренерська кімната і кабінет фізіотерапії, завершено облаштування позицій для флеш-інтерв`ю, а також кімнати допінг-контролю, медичної кімнати для гравців, коридору для преси. В цілому обсяг фінансування робіт на ОСК «Металіст» в 2010 році становив 206,7 млн. грн. Близько 40% цієї суми виділив приватний інвестор - власник холдингу DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

У прес-службі поінформувати, що у 2011 році належить завершити ряд робіт з модернізації арени, які дозволять стадіону повністю відповідати вимогам УЄФА і прийняти в 2012 році матчі європейської футбольної першості. Необхідно завершити облаштування туалетів і пунктів харчування на Північній і Південній трибунах, створити кімнати операційного управління і відеоспостереження стадіону, а також кімнати для стюардів на другому поверсі Східної трибуни. Крім того, планується впровадження IT-систем і системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження і вирішення питання зовнішнього і внутрішнього електропостачання стадіону.

Довідка УНІАН. Група DCH з 2007 року реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об’єктів спортивної інфраструктури міста (включно зі стадіоном «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків».

На знімку: реконструйований до Євро-2012 стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА