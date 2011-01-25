Лубківський гадає, що в Харків не оскандалиться з тренувальними базами до Євро-2012

Харків. 25 січня. УНІАН. Директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ переконаний, що друга тренувальна база до Євро-2012 у Харкові з’явиться вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в Харкові.

«Я оглянув щойно тренувальну базу «Сонячний» Південної залізниці. У мене особисто сумнівів немає, що цей об’єкт буде завершено з точки зору будівництва і введено в експлуатацію вчасно», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що єдина на сьогодні готова тренувальна база в Харкові, база ФК «Металіст» у селищі Високому, «потребує лише незначного розширення згідно з вимогами УЄФА». М.ЛУБКІВСЬКИЙ зауважив, що власник бази виконає необхідні роботи.

«Власник цього об’єкту нас запевнив, що це буде зроблено», - сказав він.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що через можливість розміщення в Харкові кількох футбольних команд у місті бажано побудувати не тільки основні, але й транзитні тренувальні бази.

«У нас може виникнути ситуація, що, можливо, декілька команд виявлять бажання бути розміщеними в місті Харкові. Відповідно до цього нам потрібно мати тренувальні бази як основні, так і транзитні. В ідеальному варіанті потрібно було би мати дві основні та дві транзитні, але сьогодні ми виходимо з того, що маємо, і дивимося на динаміку бронювання тренувальних баз національними збірними», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

На думку М.ЛУБКІВСЬКОГО, під тренувальні бази можуть бути обладнані спортивні бази харківського гольф-клубу, база спортивного клубу «Ворскла» (Полтава) та харківський стадіон «Олімпік».