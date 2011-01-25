Ярославський став генеральним партнером Пінчука у проведенні ланчу в Давосі

Харків. 25 січня. УНІАН. Група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО стала генеральним партнером 7-го Українського ланчу в Давосі (Швейцарія), який відбудеться 28 січня і приурочений до проведення щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму.

Організатором ланчу традиційно виступає Фонд Віктора ПІНЧУКА, ініціативу якого в цьому році підтримав бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, і група DCH, яка належить йому, стала генеральним партнером заходу, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі холдінгу.

Згідно з повідомленням, цього року ланч-конференція під назвою «2012@PL&UA» пройде за участю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО. Однією з головних тем дискусії ланч-конференції стане програма підготовки двох країн до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Глави держав також обговорять питання розвитку туристичного потенціалу країн, залучення інвестицій для реалізації ключових інфраструктурних проектів, європейську і глобальну інтеграцію України в рамках співробітництва з Польщею. Обговорення підготовки до Євро-2012 за участю спікерів найвищого рівня - президентів двох країн є свідченням особливої значущості європейської футбольної першості як першого в історії міжнародного проекту України та Польщі.

Інтерес власника і президента DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО до ланч-конференції, зокрема, зазначається у повідомленні, обумовлений його активною діяльністю щодо підготовки Харкова до Євро-2012. Бізнесмен є генеральним інвестором і координатором підготовки міста до європейської футбольної першості, а його інвестиції у відповідні проекти перевищили 250 млн. дол. О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ особисто курирує реконструкцію стадіону «Металіст» та Міжнародного аеропорту «Харків» (проекти реалізуються у форматі приватно-державного партнерства). Завдяки його капіталовкладенням у Харкові також з’явилися сучасна тренувальна база і дитячо-юнацька футбольна академія. Крім того, у 2011 році в центрі Харкова буде зданий в експлуатацію 5-зірковий готель, який споруджується на кошти бізнесмена.

Довідка УНІАН, Українська ланч-конференція (Davos Ukrainian Lunch) - найбільший захід, присвячений Україні, який щорічно проходить у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Дискусії Українського ланчу покликані сформувати думку ділових і політичних кіл світу про ключові тенденції в розвитку сучасної України. Фонд Віктора ПІНЧУКА і міжнародна інвестиційно-консалтингова компанія Eastone проводять Українську ланч-конференцію в Давосі з 2005 р. За цей час у роботі взяли участь Карл БІЛЬДТ, Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ, Кріс ПАТТЕН, Джордж СОРОС, Домінік СТРОСС-КАН, Томас ФРІДМАН, Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК та інші. Цього року в роботі 7-го Українською ланчу візьмуть участь близько 300 осіб, серед яких представники ділових кіл, політики, громадські діячі і журналісти.

Група компаній DCH - одна з найбільших бізнес-груп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить у ТОП-10 найбільш спроможних українців, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. DCH консолідує велику частину активів однієї із найстарших і найпотужніших ФПГ України - групи «Укрсибб». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами та ін. З 2007 р. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 250 млн. дол.