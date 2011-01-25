Борги за газ: Дулуб знає, де собака заритий

Харків. 25 січня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин ДУЛУБ вважає, що головною причиною виникнення заборгованості за спожитий газ є різниця в тарифах.

Як передає кореспондент УНІАН, так заступник губернатора прокоментував на брифінгу рішення ДК «Газ України» попередити та відключати від газопостачання 12 підприємств комунальної теплоенергетики через значну заборгованість перед компанією.

«Основною причиною, через яку виникла заборгованість обласного КП «Дирекція розвитку інфраструктури територій» та інших теплопостачальних підприємств України, є різниця в тарифах», - сказав В.ДУЛУБ.

За його словами, державі треба сплатити підприємствам відповідну різницю, тому що через це вони зазнають величезних збитків, особливо після 1 серпня 2010 року, коли змінилася ціна на газ, а підприємства продовжують відпускати тепло за старими тарифами. «На жаль, - зазначив В.ДУЛУБ, - на сьогодні закон про компенсації за різницю у тарифах не прийнятий. Вирішення цього питання перенесли на 2011 рік».

Також накладає свій негативний відбиток на платежі за газ і те, вважає він, що «сьогодні бюджетні організації, які щорічно переукладають договори на постачання тепла, не можуть цього зробити, тому що не ухвалено закон про проведення тендерних торгів».

«Вся бюджетна сфера зараз не може укладати договори і платити за новими тарифами, тому що вони не можуть провести тендери. На сьогодні у нас є цілий ряд регіонів, де бюджетна сфера складає половину платежів за теплову енергію і за газ», - сказав В.ДУЛУБ.

При цьому він відмітив, що Харківська область знаходиться на 8 - 9 місці з оплати за спожитий газ серед областей України. «За підсумками минулого року, - зазначив В.ДУЛУБ, - Харківська область була однією з кращих областей України, яка вийшла на найвищі показники оплати за спожитий газ. Сьогодні ж в Харківській області середній показник оплати за газ становить 27%».

За його словами, по всій території України триває процес узгодження тарифів, що дозволить наблизити нові тарифи до економічних витрат, які йдуть на вироблення теплової енергії. «Сьогодні, на жаль, ті тарифи, які встановило НКРЕ, не дають можливості повністю оплачувати всі витрати, які пов`язані з виробленням теплової енергії», - вважає В.ДУЛУБ.