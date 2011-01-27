Податковий майдан повертається?

Харків. 27 січня. УНІАН. З 1 лютого по всіх містах України буде оголошена безстрокова акція непокори підприємців.

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав голова координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу в Україні Ігор ГУРНЯК.

«Майже в кожній області України є постійні виклики до міліції представників Асамблеї, які були учасниками Майдану. Є проблеми із порушеннями законодавства при проведенні перевірок. Більше того, частина членів координаційної ради Асамблеї має справи у судах і перебуває в умовах судового переслідування. Певні наші члени вже побували на допитах по 5-6 разів. Дехто є в статусі невиїзних. Особисто я був на допиті минулого тижня у Львові. Все проходило в нормальній обстановці. Згідно з Конституцією України, дав відповіді на ті питання, на які бачив потребу. Викликали в якості свідка щодо перекриття вулиці Інститутської», - зазначив він.

За словами І.ГУРНЯКА, підприємців викликають на допити, щоб зібрати інформацію та спробувати зародити у суспільстві страх.

Голова ради Асамблеї зауважив, що під час акції будуть вимагати відмінити Податковий кодекс, відправити у відставку уряд, провести вибори до парламенту у 2011 році та неприйняття Трудового кодексу.

«Податковий кодекс за дуже короткий період часу був прийнятий, почав діяти. Але ні бізнес, ні податкова, ні Пенсійний фонд до цієї ситуації не готові. Фактично ми перебуваємо в умовах своєрідного хаосу», - додав І.ГУРНЯК.

На знімках: харківські підприємці в Києві на акціях протесту проти прийняття Податкового кодексу, 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА