Марков знає, якої «дурниці» не повинен зробити Янукович

Харьков. 27 января. УНИАН. Политолог, директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей МАРКОВ считает, что человек, который сделает его персоной нон-грата в Украине, потеряет власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Харькове во время круглого стола, посвященного 60-летию со дня рождения бывшего губернатора Евгения Кушнарева.

По его словами, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ это знает, а поэтому не пойдет на такой шаг.

«Должен сказать, объявления меня невъездным – это первый этап к отстранению от власти. Он (Президент Украины – УНИАН) прекрасно это знает, поэтому никогда не сделает такой глупости вообще. Уверен, что Виктор Федорович разумный политик, тем более, что мы-то союзники с ним и мы полностью поддерживаем его политику», - сказал С.МАРКОВ.

В то же время С.МАРКОВ назвал себя «патриотом народа Украины».

Как известно, С.МАРКОВ публично пропагандирует идеи федерализации Украины, введение русского языка как второго государственного и идею необходимости присоединения Украины к Евразийскому экономическому сообществу.