Сільському голові не повезло: прокуратура розгледіла шахрайство

Харків. 28 січня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти сільського голови, який незаконно передавав у приватну власність 10 земельних ділянок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, порушення були виявлені під час перевірки додержання вимог земельного законодавства на території Дергачівського району.

Слідчі встановили, що один із сільських голів Дергачівського району без розгляду відповідних питань на пленарному засіданні сесії сільради склав і видав завідомо неправдиві 10 рішень, якими у власність 10 громадянам незаконно передані земельні ділянки із земель державної власності.

Площа переданих ділянок становить майже 18,3 тис. кв.м, державі завдано збитків на суму понад 1,8 млн. грн.

За цим фактом стосовно сільського голови прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, службове підроблення, що спричинили тяжкі наслідки).

Підозрюваного у скоєнні злочинів сільського голову затримано у порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.