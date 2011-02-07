На Харківщині відкриються п’ять кабінетів «Русского мира»

Харків. 7 лютого. УНІАН. У 2011 році в Харківській області планується відкрити п’ять кабінетів «Русский мир».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Генеральний консул Російської Федерації у Харкові Всеволод ФІЛІПП.

За його словами, відкриття кабінетів «Русский мир» в районах Харківської області в 2011 році відбуватиметься в рамках відповідної програми.

«Цього року планується відкрити п’ять таких кабінетів, це крім того центру, який існує на базі Народної української академії», - сказав Генеральний консул.

Він особливо наголосив, що мета цих кабінетів полягає в тому, «щоб молодь та викладачі мали можливість не лише вдосконалювати свої знання в галузі російської мови, познайомитися поближче з культурою Росії, а й підвищити свій освітній рівень».

«Справа в тому, - зазначив В.ФІЛІПП, - що ці кабінети дають можливість віртуального виходу на бібліотеки, а також дозволяють скористатися енциклопедичною та довідковою літературою, яка міститься в цих центрах».