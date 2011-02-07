На Харківщині у хабарництві викрито держвиконавця

Харків. 7 лютого. УНІАН. У Харківській області викрито державного виконавця однієї з районних виконавчих служб, який вимагав та отримав 1,4 тис. дол. і 800 грн. хабара від місцевого жителя за вирішення питання про зняття арешту з його автомобіля.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.