Україна до Євро-2012 отримає доступ до баз даних Інтерполу

Харків. 7 лютого. УНІАН. До проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, відповідно до угоди, Україна отримає доступ до баз даних Інтерполу на неблагонадійних осіб.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві за підсумками зустрічі з генеральним секретарем Інтерполу Рональдом КЕННЕТОМ НОУБЛОМ повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, доступ до цих баз дозволить протягом кількох секунд отримати інформацію про законність використання іноземним громадянином паспорта, а також визначити, чи занесено його як неблагонадійну особу до бази даних Інтерполу.

Окрім того, А.МОГИЛЬОВ сказав, що українській стороні треба буде встановити у прикордонних пунктах пропуску спеціальні системи зв`язку з цією базою.