На Харківщині внаслідок ДТП загинули три людини

Харків. 7 лютого. УНІАН. В Харківській області внаслідок ДТП загинули три людини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного Управління ДАІ, це сталося 5 лютого близько 9.00 на автошляху Чугуїв – Мілове (Шевченківський район).

Водій-жінка 1988 р.н. на автомобілі KIA Ceed, рухаючись на великій швидкості, не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з вантажівкою MERCEDES-BENZ 814 під керуванням водія 1968 р.н.

В наслідок ДТП водій та пасажир автомобіля KIA Ceed загинули на місці пригоди, пасажирка автомобіля KIA Ceed з тілесними ушкодженнями була доправлена до лікарні у місто Куп’янськ, де невдовзі померла.