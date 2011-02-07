Генконсульство РФ вручило понад 700 нагород харківським ветеранам

Харків. 7 лютого. УНІАН. Генеральне консульство Російської Федерації у Харкові вручило понад 700 бойових і пам`ятних нагород ветеранам Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Генеральний консул РФ у Харкові Всеволод ФІЛІПП, коментуючи підсумки наради керівництва Харківської області з представниками Генконсульства РФ у м. Харкові, на якій обговорювалися питання співробітництва та взаємодії протягом 2010 року та про подальші плани роботи на 2011 рік.

Дипломат наголосив, що Україну та Росію об`єднують спільні сторінки історії. «За минулий рік Генеральне консульство РФ у Харкові вручило понад 700 бойових і пам`ятних нагород ветеранам Великої Вітчизняної війни. Ця робота триває, ми постійно отримуємо з державних архівів Росії бойові нагороди, які з тих чи інших причин не були вручені за часів війни або післявоєнний період, - сказав В.ФІЛІПП.

Генеральний консул підкреслив, що ця робота проводиться спільно з Харківською облдержадміністрацією: «здійснюється пошук родичів тих, хто був знайдений в архівах, чиї імена зараз відновлюються». Таким чином у Харкові відновлено понад 1000 імен радянських воїнів, загиблих на цій землі.

За словами В.ФІЛІППА, у Росії та Україні не лише загальна історія, але також і духовне та культурне коріння, що створює атмосферу для широкого співробітництва. «У кожної з наших країн, - сказав Генконсул, - свій національний колорит, тому співпраця у галузі культури для нас має дуже важливе значення. Цей напрямок створює сприятливий фон для співпраці в сферах економіки, науки та освіти».