Сапронов пропонує «Шкоді» разом випускати тролейбуси і трамваї

Харків. 7 лютого. УНІАН. Харківська область запропонувала чеській компанії «Skoda» створити СП з виробництва трамваїв і тролейбусів на базі харківських заводів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, таку пропозицію висловив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ під час зустрічі з директором торгового відділу зовнішніх зв`язків з країнами СНД і Прибалтики компанії «Skoda» Владиславом КОЗАКОМ.

У ході зустрічі обговорювались напрямки співробітництва підприємств Харківської області з компанією «Skoda».

В.КОЗАК поінформував, що компанія «Skoda» є одним з лідерів європейського ринку з виробництва залізничної транспортної техніки. Продукція - залізничні поїзні склади, низькопідлогові трамваї, тролейбуси, потяги метро, електровози - поставляється в Польщу, Словаччину, Італію та інші країни Євросоюзу. До їх списку додасться і Україна, оскільки компанія «Skoda» виграла тендер на реконструкцію рухомого складу Південної залізниці.

«Харківська область сподівається на плідну співпрацю з такою солідною і шанованою компанією як «Skoda»», - заявив Ю.САПРОНОВ.

Він зазначив, що в харківському регіоні знаходиться Ізюмський тепловозоремонтний завод, який спеціалізується на капітальному ремонті залізничного транспорту. «Харківська облдержадміністрація надзвичайно зацікавлена у запуску часткового виробництва «Skoda» на базі заводу. Це дозволить створити в Ізюмському районі нові робочі місця та забезпечить додаткові надходження до бюджету», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він також запропонував керівництву компанії створити спільне підприємство з виробництва низькопольних трамваїв і тролейбусів на базі харківських заводів і запевнив В.КОЗАКА, що при розміщенні потужностей в Харківській області компанія «Skoda», як і будь-який інший інвестор, не зустріне жодних адміністративних бар`єрів.