З 1 лютого Харківщина живе за новими тарифами на тепло і воду

Харків. 7 лютого. УНІАН. З 1 лютого всі теплопостачальні підприємства Харківської області працюють за новими тарифами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на обласному телеканалі заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин ДУЛУБ

За його словами, з 1 лютого всі підприємства області постачають тепло за новими тарифами. У Харкові нові тарифи вступлять в дію у березні, і віце-губернатор вважає підвищення незначним.

«В нашій області подорожчання послуги теплопостачання буде незначним, оскільки ми постійно тримали руку на пульсі тарифів, і якщо в деяких регіонах нові тарифи не затверджувалися 5 років, то у нас вони змінювалися в міру необхідності, тому тарифи зростуть на 10-12% по Харківській області , і приблизно до 15% у Харкові», - сказав В.ДУЛУБ.

Віце-губернатор повідомив, що з 1 лютого за новими тарифами працюють також всі підприємства водопостачання та водовідведення області, в тому числі і Харків. На водовідведення тарифи зросли на 10%, на водопостачання - на 15%.