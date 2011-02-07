У Харкові зіткнулися три маршрутки
13:07, 07 лютого 2011Харьків
0 0
Постраждала одна людина
Харків. 7 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові близько 9.00 на вул. Ахсарова в районі шляхопроводу зіткнулися три маршрутні автобуси.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у міському управлінні ДАІ, всі три маршрутки рухалися в попутному напрямку.
В результаті ДТП жінка, яка перебувала в середній маршрутці, отримала забиття грудної клітини.
Попередньо причиною зіткнення є недотримання водіями дистанції між транспортними засобами під час руху.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter