На Харківщині свиня до смерті налякала свого господаря

Харків. 14 лютого. УНІАН. На Харківщині у Золочівському районі свиноматка до смерті злякала свого хазяїна.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язів з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ЦЗГ, тіло пенсіонера 1937 року народження в розірваному одязі в сараї виявила його дружина. За її словами, чоловік, пораючись по господарству, збирався годувати свиноматку, яка нещодавно опоросилася.

За попереднім висновком експертів чоловік помер від серцевого нападу, ймовірно, спровокованого агресивною поведінкою тварини. Як відомо, для свиноматки, яка нещодавно опоросилася, можуть бути характерні приступи агресії.

Наразі всі обставини трагедії з’ясовуються. До цього залучені спеціалісти ветеринарної медицини.