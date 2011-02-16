Під Харковом поїзд не розминувся з автомобілем

Харків. 16 лютого. УНІАН. Сьогодні під Харковом на 11-му кілометрі перегону Буди – Мерефа Південної залізниці маневровий поїзд зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-21009.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Управління МВС України на Південній залізниці Лариса ЄРМАКОВА, внаслідок аварії, яка сталася близько 8-ї ранку, ніхто не постраждав.

За її словами, автомобілем керував 40-річний мешканець Харківської області. Переїзд, де сталося зіткнення, не регулюється. З причини аварії на 50 хвилин відбулася зупинка руху маневрового потягу, повідомила Л.ЄРМАКОВА.