Під Харковом поїзд не розминувся з автомобілем
14:01, 16 лютого 2011Харьків
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Ніхто не постраждав
Харків. 16 лютого. УНІАН. Сьогодні під Харковом на 11-му кілометрі перегону Буди – Мерефа Південної залізниці маневровий поїзд зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-21009.
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Управління МВС України на Південній залізниці Лариса ЄРМАКОВА, внаслідок аварії, яка сталася близько 8-ї ранку, ніхто не постраждав.
За її словами, автомобілем керував 40-річний мешканець Харківської області. Переїзд, де сталося зіткнення, не регулюється. З причини аварії на 50 хвилин відбулася зупинка руху маневрового потягу, повідомила Л.ЄРМАКОВА.
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