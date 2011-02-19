«Репортери без кордонів» вимагають активізувати розслідування справи Климентьєва

Харків. 19 лютого. УНІАН. Міжнародна організація «Репортери без кордонів», громадський рух «Стоп цензурі!», Київська незалежна медіа-профспілка, профспілка «Медіафронт» та Комітет захисту журналістів України вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та генерального прокурора Віктора ПШОНКИ активізувати розслідування справи про зникнення редактора харківської регіональної газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Копію відповідного листа організації передали УНІАН.

«Пройшло вже шість місяців, але прогрес в розслідуванні дуже малий, і досі не було встановлено жодного підозрюваного. Більше того, здається, що у розслідуванні багато незрозумілих моментів. Місцева міліція продовжує працювати над версією, що КЛИМЕНТЬЄВ став жертвою умисного вбивства, пов’язаного з його професійною журналістською діяльністю», - йдеться у листі.

Журналісти також нагадують, що перед своїм зникненням В.КЛИМЕНТЬЄВ розслідував справу, пов’язану з підозрою у перевищенні повноважень кількома місцевими чиновниками, і планував написати статтю з цього приводу у наступному номері «Нового стилю». У компанії міліціонера він поїхав на Печенізьке водосховище поблизу Харкова 11 серпня 2010 року, щоб сфотографувати маєтки, які належать начальнику ДПА у Харківській області Станіславу ДЕНИСЮКУ та трьом іншим посадовцям. «Відтоді його не бачили. Його мобільний телефон та ключі було знайдено через кілька днів по тому у човні, який плавав по водосховищу. Водосховище обшукали, проте нічого більше не знайшли», - нагадують журналісти.

Члени організацій вважають, що В.КЛИМЕНТЬЄВА, «майже напевно, було вбито».

«Беручи до уваги можливість причетності до вбивства місцевих чиновників, ми закликаємо вас доручити розслідування цієї справи Генпрокуратурі», - йдеться у зверненні журналістів.

Вони вважають, що відсутність прогресу у розслідуванні справи про зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА «прямо пов’язана з тим фактом, що воно проводиться Міністерством внутрішніх справ». «Декілька інцидентів під час розслідування змусили нас сумніватися, що місцева міліція є безсторонньою в даному випадку», - наголошується в листі.

На думку журналістів, про необ`єктивність розслідування свідчать ті факти, що місцева прокуратура одразу визначила справу як «умисне вбивство», тоді коли родичі В.КЛИМЕНТЬЄВА просто заявили про його зникнення. Крім того, місцева міліція проводила незаконні обшуки в будинках КЛИМЕНТЬЄВА та його адвоката. «Нарешті, офіцер міліції, який супроводжував КЛИМЕНТЬЄВА до водосховища – головний свідок, який, напевно, востаннє бачив його живим – також зник і був оголошений у розшук з минулого вересня. Здається, що харківська міліція, яка проводить розслідування, намагається його уповільнити, якщо не утруднити, і вони не можуть провести незалежне і безстороннє розслідування», - припускають журналісти.

Вони просять В.ЯНУКОВИЧА та В.ПШОНКУ гарантувати проведення повного і прозорого розслідування справи про зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

20 січня 2011 р. заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК повідомив, що міліція оголосила у розшук людину, яка була разом із харківським журналістом В.КЛИМЕНТЬЄВИМ у день його зникнення.