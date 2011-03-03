Працівникам ХЕМЗу виплатили борги

Харків. 3 березня. УНІАН. Всі борги перед співробітниками заводу ХЕМЗ виплачені в повному обсязі.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

«На ХЕМЗі робота йде послідовно, виплачується зарплата, практично всі борги перед співробітниками виплачені в повному обсязі за винятком інфляційних нарахувань. Ті 129 осіб, які пішли на інші підприємства, всі зароблені гроші отримали», - сказав В.БАБАЄВ.

За його словами, на даний момент підприємство знаходиться в активній стадії реформ. По їх закінченню штат підприємства приватної форми власності, створеного на базі ХЕМЗу, становитиме, ймовірно, 500 людей, а на державному підприємстві працюватиме 120-130 співробітників.