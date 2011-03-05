У Харкові тяжко поранено 39-річного майора міліції

Харків. 5 березня. УНІАН. У Харкові пострілом у спину тяжко поранено 39-річного майора міліції - працівника ДАІ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося пізно увечері 3 лютого, коли офіцер після роботи був у цивільному одязі і не мав табельної вогнепальної зброї.

За попередніми даними, у правоохоронця стріляв невідомий чоловіка близько 20.30 біля кіоску по вул. Плитковій в Орджонікізевкському районі Харкова. Він отримав наскрізне вогнепальне поранення спини в області грудної клітини, на місці події знайдено речові докази. О. 21.10 майор був доправлений до міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, потерпілого було прооперовано, стан його здоров’я стабільний. Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Міліції з’ясовує обставини події і провадить розшук особи, яка вчинила тяжкий злочин, зазначила вона.