Кубок Девіса. Україна - Голландія 1:2 після 2-го дня (фото)

18:01, 05 березня 2011
Харьків
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Завтра вирішальні одиночні зустрічі

Харків. 5 березня. УНІАН. Збірна України з тенісу у другий ігровий день поступилася голландській збірній у матчі на Кубок Девіса у Першій групі Євро-Африканської Зони.

Як передає кореспондент УНІАН, гра пари Сергій СТАХОВСЬКИЙ - Серій БУБКА проти голландців Тьємо Де БАККЕРА та Робіна ХААСЕ, яка пройшла сьогодні у Харкові, завершилася з рахунком 3:1 на користь гостей (7-6, 6-7, 6-4 7-6).

Кубок Девіса Україна - Голландія

Таким чином, загальний рахунок матчу після двох ігрових днів - 2:1 на користь Голландської збірної.

У неділю, 6 березня, на вирішальному етапі в одиночних розрядах змагатимуться С.СТАХОВСЬКИЙ проти Т.БАККЕРА та Ілля МАРЧЕНКО проти Р.ХААСЕ.

Кубок Девіса Україна - Голландія

У разі виграшу збірній України відкривається перспектива змагань за вихід до Світової групи. Тоді на українських тенісистів очікує гра з командою Південно-Африканської Республіки та гра плей-офф, а в разі програшу – матчі за виживання у Першій групі Євро-Африканської Зони.

Кубок Девіса Україна - Голландія

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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