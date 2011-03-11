Бакулін: перспективи видобутку сланцевого газу великі

Харків. 11 березня. УНІАН. Перспектива видобутку сланцевого газу в Україні на досить високому рівні.

Про це кореспондентові УНІАН у Харкові сказав голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН, відповідаючи на питання про перспективність видобутку цього різновиду вуглеводнів.

«Ті перші дослідження, які сьогодні проведені, свідчать про те, що перспектива розробки сланцевого газу в Україні є, і вона на досить високому рівні. Вже більш детально ми зможемо підтвердити це, коли зробимо перші дослідження, тобто пробуримо свердловини, й переконаємося наскільки великі ці поклади», - сказав Є.БАКУЛІН.

Він підкреслив, що для видобутку сланцевого газу необхідно залучати досвід світових компаній, оскільки українські компанії не мають достатньо коштів і сучасних технологій.

«Ми вважаємо, що «Нафтогаз» повинен залучити світовий досвід компаній, тому що сьогодні ми свої свердловини буримо в 10-20 разів довше, ніж ті, хто мають досвід світових компаній. Якщо нам всі ці роботи робити самостійно, тоді де ж на все брати гроші, в нас просто не вистачить коштів, і ми будемо розробляти довгі й довгі роки. Потрібні десятки мільярдів доларів», - наголосив Є.БАКУЛІН.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.