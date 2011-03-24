УПЦ МП збудує на Харківщині ще 50 храмів

Харків. 24 березня. УНІАН. У Харківській області сьогодні в процесі будівництва знаходиться близько 50 храмів Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні на відкритті Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відродження духовності в сучасному суспільстві: взаємодія Церкви та освіти» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«У Харківській області парафії УПЦ становлять більше половини всіх релігійних організацій, а прихожани Української православної церкви - це 95% всіх віруючих нашого регіону», - сказав М.ДОБКІН.

«Всі ми, - додав він, - ставимося з великою повагою до Української православної церкви, яка є джерелом великої життєствердної сили і натхненням для мирян. За майже 20 років Незалежності України у володіння Української православної церкви передано понад 60 храмів, побудовано 67 церков. На цей час в області будується близько 50 храмів, і в цьому велика заслуга керівництва Харківської єпархії УПЦ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «Відродження духовності в сучасному суспільстві: взаємодія Церкви та освіти», приурочена до 90-річчя з дня народження Митрополита Харківського і Богодухівського (УПЦ Московського патріархату) Никодима. В конференції беруть участь православні священики, педагоги та представники громадських організацій з 18 областей України та 2 регіонів Російської Федерації.