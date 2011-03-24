У п’ятницю можливий дощ зі снігом

Харків. 24 березня. УНІАН. 25 березня температура не зміниться, сильний вітер.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом; температура вночі - від 3° тепла до 2° морозу, на півночі Лівобережжя - до 6° морозу, вдень - 3-8° тепла.

У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 9-14°, на Закарпатті - до 17°.

Вітер в Україні західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

По Київській області хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - від 3° тепла до 2° морозу, вдень - 3-8° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 0-2° тепла, вдень - 5-7°.