Художнім керівником театру ім. Шевченка призначений Аркадін-Школьник

Харків. 26 березня. УНІАН. Режисер Олександр АРКАДІН-ШКОЛЬНИК призначений художнім керівником Харківського державного академічного драматичного театру ім. Т.Шевченка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, 25 березня в театрі ім. Шевченка відбулися збори творчого колективу, на яких заступник губернатора Євген САВІН представив нового художнього керівника театру.

Однією з останніх творчих постановок О.АРКАДІНА-ШКОЛЬНИКА стала вистава «Примадонни», прем’єра якої відбулася в театрі у грудні 2010 року, повідомили у прес-службі.

На посаді художнього керівника О.АРКАДІН-ШКОЛЬНИК змінив Степана ПАСІЧНИКА, який переходить працювати актором. У театрі повідомили, що однією з нових робіт О.АРКАДІНА-ШКОЛЬНИКА стане вистава «Зойчина квартира» за М.Булгаковим. Прем’єра вистави відбудеться у квітні цього року.

Довідка УНІАН. О.АРКАДІН-ШКОЛЬНИК закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого у 1976 р. Був запрошений до Харківського театру ім. Шевченка на посаду режисера-постановника, яку обіймав до 1986 р. Впродовж 1986-1988 рр. проходив стажування як режисер у Московському Художньому театрі. У період 1988-1989 років працював на посаді режисера-постановника у Московському театрі «Сатирикон» під керівництвом Костянтина РАЙКІНА. Працював у Донецькому державному музично-драматичному театрі. Паралельно з режисерською діяльністю, починаючи з 1988 р. викладав у Харківському державному інституті мистецтв ім. І.П.Котляревського.