Україна передала Іраку першу партію бронетранспортерів БТР-4

Харків. 26 березня. УНІАН. Державна компанія «Укрспецекспорт» передала Іраку першу партію бронетранспортерів БТР-4.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому прес-службою компанії.

У першу партію увійшли 26 бронетранспортерів.

Іракська сторона, зазначають в «Укрспецекспорті», дуже серйозно підійшла до прийому цієї техніки. Зокрема, стрільбові випробування пройшла кожна друга прийнята машина. Українська бронетехніка одержала високу оцінку іракської сторони за мінімальної кількості зауважень.

Крім того, іракській стороні були передані машини технічного обслуговування та тренажери для підготовки екіпажів БТР-4.

За результатами випробувань представниками Республіки Ірак було підписано акт інспекції прийому військової техніки.

Відправлення даної партії військової техніки до Іраку заплановане на квітень цього року.

Основним субпідрядником з виконання контракту є Казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова». Підрядниками КП ХКБМ є Казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» та Державне підприємство «Завод ім. Малишева».

Як повідомляв УНІАН, Україна у серпні 2009 року підписала з Іраком контракт про поставку 420 бронетранспортерів.

Загальна вартість контракту становить 457 млн. дол.

На знімку: бронетранспортер БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати, 20-24 лютого 2011 р.).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА