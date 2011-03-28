Населення Росії скоротилося до 143 мільйонів (підсумки перепису)

Харків. 28 березня. УНІАН. Населення Росії становить 142,9 мільйона осіб. Такими є попередні підсумки Всеросійського перепису 2010 року, оприлюднені в «Российской газете».

За даними перепису, спад населення з 2002 року, коли було враховано 145,2 мільйона осіб, склав 1,6 відсотка. При цьому скорочення кількості мешканців зафіксоване в 63 з 83 російських регіонів. Природний спад населення в період між 2002 і 2010 роками, як повідомили в Росстаті, супроводжується постійним зростанням кількості мігрантів.

Згідно з одержаними в результаті перепису даними, 61 відсоток росіян живуть у Центральному, Приволзькому і Сибірському федеральних округах. 73,7 відсотка населення країни зосереджено в містах. Порівняно з 2002 роком цей показник зріс на 0,5 відсотка.

Кількість жителів Москви, за новими даними, близько 11,5 мільйона. У Санкт-Петербурзі переписувачі налічили близько 4,8 мільйона жителів.

Кількість жінок перевищує кількість чоловіків приблизно на 10 млн., насамперед через високу ранню смертність чоловіків.

«Российская газета» подає детальні таблиці, що показують співвідношення міського та сільського населення і співвідношення чоловіків і жінок. Повністю підсумки Всеросійського перепису-2010 будуть оприлюднені до 2013 року, зазначає Лента.ру.

Перепис населення в Росії пройшов з 14 по 25 жовтня 2010 року.