Заводу ім. Шевченка відключили світло

Харків. 29 березня. УНІАН. Акціонерна компанія «Харківобленерго» відключила державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» від електропостачання за борг в 319 тис. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив головний інженер - головний конструктор заводу Василь ЛУНІН.

«Ми не змогли своєчасно сплатити за спожиту електроенергію, тому відбулося відключення. На даний момент у цехах світла немає - ні світла, ні електроенергії для роботи устаткування», - сказав В.Лунін.

За його словами, керівництво заводу і керівник санацією підприємства Олександр БАЙДАЦЬКИЙ направили в «Харківобленерго» графік погашення існуючої заборгованості і письмове звернення з проханням відновити енергопостачання підприємства «для виконання термінового державного замовлення».

В.ЛУНІН зазначив, що підприємство претензій до АК «Харківобленерго» не має, оскільки з її боку «все було зроблено згідно з процедурою».

Він підкреслив, що сьогодні керівництво підприємства провадить переговори про відновлення електропостачання заводу ім. Шевченка.