У Харкові помер побитий у міліції чоловік

Харків. 1 квітня. УНІАН. У Харкові затримано міліціонера, підозрюваного у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень громадянину, після чого останній помер у лікарні.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора області Олександра КИРИЛЮКА.

Слідством установлено, що 30 березня під час виконання своїх службових обов’язків, перебуваючи біля торгівельно-розважального комплексу в Харкові, три працівники міліції, без достатніх на те підстав незаконно, з перевищенням наданих їм повноважень затримали двох громадян, застосувавши до одного з них фізичне насильство.

Обох громадян було доставлено до приміщення ГУ МВС України в Харківській області, де їх безпідставно тримали понад годину. Незважаючи на неодноразові скарги одного із затриманих на погане самопочуття у зв’язку зі спричиненням йому тілесних ушкоджень, працівники міліції відмовили йому в наданні медичної допомоги, при цьому помічник оперуповноваженого завдав затриманому ще кілька ударів.

За годину обох затриманих вивели з приміщення обласного управління міліції. Громадянина, до якого було застосовано фізичне насильство, було доставлено до Харківської міської клінічної лікарні невідкладної медичної допомоги, де вночі від отриманих ушкоджень він помер.

Прокуратурою Харкова порушено кримінальну справу стосовно 24-річного помічника оперуповноваженого відділу карного розшуку Головного управління МВС України в Харківській області сержанта міліції за фактом умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, а також за фактом перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки за ч.2 ст.121, ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України.

Підозрюваного у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень працівника міліції затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.